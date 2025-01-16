В Госдуму внесли новый проект, который касается маткапитала

В Госдуму поступил межфракционный законопроект, который предлагает повысить сумму единовременной выплаты остатка средств материнского капитала до 20 тысяч рублей. Этот документ стал доступен 16 января в думской электронной базе.

Предлагаемые изменения касаются федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В настоящее время семьи могут получить остаток маткапитала только в случае, если его сумма не превышает 10 тысяч рублей, а согласно новой инициативе, максимальный размер остатка материнского капитала, который может быть выдан в виде единовременной выплаты, увеличивается в два раза.

Авторы законопроекта отмечают, что резкий рост цен на различные товары и услуги, включая школьную форму и принадлежности, делает это увеличение необходимым. Они уверены, что принятие данного законопроекта окажет финансовую поддержку большему числу семей с детьми.