В Госдуме раскрыли, как изменится маткапитал с 1 февраля

Госдума одобрила в первом чтении продление программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Также планируется расширить перечень, на что можно будет потратить выплату. В частности, рассматривается вопрос, чтобы можно было использовать деньги на лечение матери и ребёнка, рассказала 360.ru соавтор закона, депутат Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она уточнила, что программа действует с 2007 года. За это время ей смогли воспользоваться более 14 млн семей. По поручению президента Владимира Путина, программу решили продлить как минимум до 2030 года — сейчас она действует до 2026.

Депутат напомнила, что сначала маткапитал давали на третьего ребёнка, но с 2020 года его начали выплачивать на первого. С 1 февраля 2025 года выплаты проиндексируют на 7,3%. В результате на первого ребёнка семья будет получать 676 тысяч рублей, а на второго уже 894 тысячи. Потратить эти деньги пока можно на улучшение жилищных условий, закрытие ипотеки, учёбу ребёнка или пенсию матери. Вложить их в бизнес или купить машину при этом нельзя.