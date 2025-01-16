В Италии полицейские заставили экоактивисток снять нижнее бельё и приседать

В итальянском городе Брешиа, расположенном на севере страны, полиция во время допроса заставила семь активисток, выступающих за защиту окружающей среды, снять нижнее бельё и выполнить приседания. Об этом сообщается в издании The Guardian.

«Они попросили меня раздеться, снять нижнее бельё и сделать три приседания, «для проверки», как они говорят», — поделилась одна из женщин.

Одна из активисток пояснила, что эти процедуры касались только женщин, а не мужчин. При этом в местной полиции сообщили, что досмотры проводились женщинами-полицейскими и заключались в просьбе к активисткам пригнуться для проверки на наличие опасных предметов.

Теперь семь женщин планируют подать официальную жалобу в ближайшие дни. Министру внутренних дел Италии уже предложено начать расследование действий полиции в Брешиа.

Примечательно, что активисток поймали во время протеста у завода одной из итальянских аэрокосмических и оборонных компаний. Они были задержаны примерно на семь часов, после чего им предъявили обвинения в «подстрекательстве к мятежу» и «незаявленной демонстрации».