В Италии полицейские заставили экоактивисток снять нижнее бельё и приседать
В итальянском городе Брешиа, расположенном на севере страны, полиция во время допроса заставила семь активисток, выступающих за защиту окружающей среды, снять нижнее бельё и выполнить приседания. Об этом сообщается в издании The Guardian.
«Они попросили меня раздеться, снять нижнее бельё и сделать три приседания, «для проверки», как они говорят», — поделилась одна из женщин.
Одна из активисток пояснила, что эти процедуры касались только женщин, а не мужчин. При этом в местной полиции сообщили, что досмотры проводились женщинами-полицейскими и заключались в просьбе к активисткам пригнуться для проверки на наличие опасных предметов.
Теперь семь женщин планируют подать официальную жалобу в ближайшие дни. Министру внутренних дел Италии уже предложено начать расследование действий полиции в Брешиа.
Примечательно, что активисток поймали во время протеста у завода одной из итальянских аэрокосмических и оборонных компаний. Они были задержаны примерно на семь часов, после чего им предъявили обвинения в «подстрекательстве к мятежу» и «незаявленной демонстрации».
Ранее Life.ru рассказывал, как экоактивистки разрисовали могилу Дарвина в Лондоне. Две пожилые участницы движения Just Stop Oil оставили надпись на надгробии с помощью краски. Фраза являлась отсылкой к недавним данным о том, что средняя глобальная температура в 2024 году впервые превысила уровень в 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальными значениями.
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