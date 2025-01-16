Названа рабочая профессия, за которую готовы платить в России больше всего

По итогам прошлого года определена самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России. Как оказалось, на одну из самых высоких зарплат могут претендовать водители-дальнобойщики, пишет РИАМО.

В среднем работодатели готовы предложить специалистам, перевозящим различные грузы на дальние расстояния, около 180 258 рублей в месяц. Однако эта сумма — далеко не предел. Зарплатные вилки у водителей-дальнобойщиков варьируются от 120 до 250 тысяч рублей в месяц в зависимости от региона, опыта работы, графика и специфики перевозок.

В целом водителям в России готовы хорошо платить. В тройке лидеров также оказались водитель рефрижератора и водитель трала. В среднем представители этих профессий получают более 150 тысяч рублей в месяц. В топ-5 попали промышленные альпинисты и бурильщики, ежемесячно на счета которых работодатели переводят более 120 тысяч рублей.