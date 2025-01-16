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Регион
16 января, 11:45

Названа рабочая профессия, за которую готовы платить в России больше всего

Дальнобойщик стал самой высокооплачиваемой рабочей профессией в РФ в 2024 году

По итогам прошлого года определена самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России. Как оказалось, на одну из самых высоких зарплат могут претендовать водители-дальнобойщики, пишет РИАМО.

В среднем работодатели готовы предложить специалистам, перевозящим различные грузы на дальние расстояния, около 180 258 рублей в месяц. Однако эта сумма — далеко не предел. Зарплатные вилки у водителей-дальнобойщиков варьируются от 120 до 250 тысяч рублей в месяц в зависимости от региона, опыта работы, графика и специфики перевозок.

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В целом водителям в России готовы хорошо платить. В тройке лидеров также оказались водитель рефрижератора и водитель трала. В среднем представители этих профессий получают более 150 тысяч рублей в месяц. В топ-5 попали промышленные альпинисты и бурильщики, ежемесячно на счета которых работодатели переводят более 120 тысяч рублей.

Ранее были названы самые востребованные профессии в России. На первом месте оказались дворники. Затем следуют токари и продавцы-кассиры. Также существует дефицит поваров, врачей и фармацевтов. Всего в списке востребованных 24 профессии.

Обложка ©

freepik/aleksandarlittlewolf

Алёна Зиновьева
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