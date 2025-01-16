Три «растамана-сугроба» собирали коноплю в Бурятии, но их подвели зоркие глаза полицейских

В Бурятии задержали сборщиков конопли, которые для конспирации решили притвориться сугробами. Снежных злоумышленников в белых комбинезонах поймали в Мухоршибирском районе. Об этом сообщает МВД по региону.

Снежная банда сборщиков конопли задержана в Бурятии. Фото © МВД по Республике Бурятия

Снежная банда сборщиков конопли задержана в Бурятии. Фото © МВД по Республике Бурятия

Ночью 14 января оперативник и участковый обнаружили автомобиль с номерами другого региона. За рулём в этот момент находился мужчина, который ждал двух знакомых. Дело в том, что 36-летний и 38-летний товарищи решили поехать в поле за коноплей. Они вызвали такси и оделись в белые халаты, чтобы оставаться незамеченными в снегу. В итоге сугробы встретились с правоохранительными органами и стали создателями нового уголовного дела.

«Правоохранителями у каждого из них в присутствии понятых изъято по мешку с марихуаной общим весом около 3,2 килограммов», — говорится в сообщении полиции.