Польский депутат, «погасивший» Хануку огнетушителем, захотел стать президентом

Польский националист Гжегож Браун будет баллотироваться на должность президента страны. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в социальной сети X.

«Я буду кандидатом на выборах в этом году с божьей и человеческой помощью», — сказал он.

Напомним, что польский правый депутат Гжегож Браун стал героем новостей в декабре 2023 года, когда потушил огнетушителем менору со свечами на Хануку в парламенте. Таким образом он хотел сорвать еврейский праздник в Сейме. В итоге людей из здания эвакуировали, спикер парламента отстранил Брауна от участия в заседании и объявил, что направит заявление в прокуратуру по поводу случившегося.