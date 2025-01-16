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Регион
16 января, 13:26

Польский депутат, «погасивший» Хануку огнетушителем, захотел стать президентом

Польский националист Браун объявил, что будет баллотироваться на пост президента

Польcкий националист Гжегож Браун. Обложка © ТАСС / EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Польcкий националист Гжегож Браун. Обложка © ТАСС / EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Польский националист Гжегож Браун будет баллотироваться на должность президента страны. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в социальной сети X.

«Я буду кандидатом на выборах в этом году с божьей и человеческой помощью», — сказал он.

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Напомним, что польский правый депутат Гжегож Браун стал героем новостей в декабре 2023 года, когда потушил огнетушителем менору со свечами на Хануку в парламенте. Таким образом он хотел сорвать еврейский праздник в Сейме. В итоге людей из здания эвакуировали, спикер парламента отстранил Брауна от участия в заседании и объявил, что направит заявление в прокуратуру по поводу случившегося.

Юрий Лысенко
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