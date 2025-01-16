Кремль оставил без ответа вопрос о тайных переговорах с Украиной в Катаре

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал подтверждать или опровергать сведения американских журналистов о том, что Москва и Киев якобы проводили в Катаре переговоры на предмет обеспечения безопасности на ядерных объектах в период боевых действий.

«Я оставляю без комментариев этот вопрос», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.