Кремль оставил без ответа вопрос о тайных переговорах с Украиной в Катаре
Песков не стал комментировать слухи о переговорах с Украиной по ядерным объектам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал подтверждать или опровергать сведения американских журналистов о том, что Москва и Киев якобы проводили в Катаре переговоры на предмет обеспечения безопасности на ядерных объектах в период боевых действий.
«Я оставляю без комментариев этот вопрос», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
Напомним, Bloomberg со ссылкой на информированный источник сообщил, что Москва и Киев сели за переговорный стол в Катаре. По их утверждению, стороны во время ограниченных консультаций обсуждают меры защиты ядерных объектов от ударов.
Life.ru