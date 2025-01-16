Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 января, 11:23

Кремль оставил без ответа вопрос о тайных переговорах с Украиной в Катаре

Песков не стал комментировать слухи о переговорах с Украиной по ядерным объектам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал подтверждать или опровергать сведения американских журналистов о том, что Москва и Киев якобы проводили в Катаре переговоры на предмет обеспечения безопасности на ядерных объектах в период боевых действий.

«Я оставляю без комментариев этот вопрос», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Украине не понравится: На Западе назвали принципиальное условие РФ на переговорах с Трампом
Украине не понравится: На Западе назвали принципиальное условие РФ на переговорах с Трампом

Напомним, Bloomberg со ссылкой на информированный источник сообщил, что Москва и Киев сели за переговорный стол в Катаре. По их утверждению, стороны во время ограниченных консультаций обсуждают меры защиты ядерных объектов от ударов.

Обложка ©

Life.ru

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • катар
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar