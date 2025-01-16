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16 января, 12:30

Норвежский биатлонист объяснил, почему вышел с украинским флагом на Кубке мира

Биатлонист Легрейд вынес флаг Украины на Кубке мира, чтобы проявить солидарность

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд. Обложка © ТАСС / EPA / CHRISTIAN BRUNA

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд. Обложка © ТАСС / EPA / CHRISTIAN BRUNA

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд заявил, что не видит ничего плохого в выходе своей команды с украинским флагом на Кубке мира. Таким образом спортсмен и его товарищи хотели выразить солидарность с Украиной, приводит слова Легрейда Nordic Magazine.

Ранее команда норвежских биатлонистов — Стурла Холм Легрейд, Тарьей и Йоханес Бё — завоевали призовые места в гонке преследования в ходе этапа Кубка мира, что проводится в Оберхофе. В этом заезде украинский спортсмен Дмитрий Пидручный занял шестую строчку и вышел с национальным флагом на цветочную церемонию, а норвежские биатлонисты присоединились к нему, чтобы сфотографироваться. Их акция снискала поддержку Международного союза биатлонистов, где сказали, что устав не запрещает участникам соревнований жесты солидарности.

Йоханнесу Бё эта фотография удачи не принесла: он закончил индивидуальную гонку в Рупольдинге на 85-й строчке, уступив лидеру заезда — ещё одному норвежскому биатлонисту Вебьёрну Сёруму — около восьми минут времени. Этот результат стал худшим за всю спортивную карьеру Йоханнеса Бё.

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Не во всех странах Европы к подобным выходкам относятся с одобрением. Ранее Life.ru рассказывал о том, как премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал публичный выговор школьнику, который пришёл на церемонию награждения отличников с лентой в цветах украинского флага, а ещё отказался от рукопожатия с президентом страны Петером Пеллегрини. Глава правительства заявил, что если эта ситуация произошла с ним, то он лишил бы дерзкого юнца награды за учёбу, а ещё «отправил бы туда, где ему и место».

Юрий Лысенко
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