Норвежский биатлонист объяснил, почему вышел с украинским флагом на Кубке мира

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд заявил, что не видит ничего плохого в выходе своей команды с украинским флагом на Кубке мира. Таким образом спортсмен и его товарищи хотели выразить солидарность с Украиной, приводит слова Легрейда Nordic Magazine.

Ранее команда норвежских биатлонистов — Стурла Холм Легрейд, Тарьей и Йоханес Бё — завоевали призовые места в гонке преследования в ходе этапа Кубка мира, что проводится в Оберхофе. В этом заезде украинский спортсмен Дмитрий Пидручный занял шестую строчку и вышел с национальным флагом на цветочную церемонию, а норвежские биатлонисты присоединились к нему, чтобы сфотографироваться. Их акция снискала поддержку Международного союза биатлонистов, где сказали, что устав не запрещает участникам соревнований жесты солидарности.

Йоханнесу Бё эта фотография удачи не принесла: он закончил индивидуальную гонку в Рупольдинге на 85-й строчке, уступив лидеру заезда — ещё одному норвежскому биатлонисту Вебьёрну Сёруму — около восьми минут времени. Этот результат стал худшим за всю спортивную карьеру Йоханнеса Бё.