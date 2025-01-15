Фицо призвал отправить школьника с лентой в цветах флага Украины «туда, где ему и место»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал школьника, который появился на вручении наград с лентой в цветах украинского флага. Молодой человек также отказался пожать руку президенту страны Петеру Пеллегрини. По мнению Фицо, «хамоватого подростка» нужно отправить «туда, где ему и место».

«Если бы министр образования организовал подобное мероприятие и один из отличников не пожал мне руку как одному из трёх первых руководителей государства, во-первых, я бы спросил его, есть ли у него детская комната. Во-вторых, чему его научили родители. В-третьих, я бы забрал у него награду и отправил бы его туда, куда ему и положено, на глазах у всех СМИ», — написал Фицо соцсетях.

Ранее в местных новостях появилось видео, на котором школьник Симон Оманик с жёлто-синей лентой на лацкане пиджака отказался пожать руку президенту во время церемонии. Пеллегрини отреагировал с улыбкой. Позже юноша дал интервью, в котором осудил нынешнюю власть и отметил, что было бы неправильно пожимать руку такому человеку.