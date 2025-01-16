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Регион
16 января, 11:42

Российским застройщикам светят массовые банкротства в 2025 году

Гольдберг из «Дом.РФ» прогнозирует ряд банкротств в строительной отрасли

В 2025 году в России могут обанкротиться целый ряд девелоперов, однако это не создаст угрозы для завершения строительных проектов, так как достройкой займутся другие компании. Об этом сообщил руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг в ходе онлайн-дискуссии на платформе ЕРЗ.

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По его словам, некоторые застройщики сейчас находятся в более уязвимом положении из-за неэффективной финансовой политики, чем вся отрасль в целом.

«Мы действительно можем наблюдать банкротства среди таких застройщиков в 2025 году, но это не приведет к рискам для завершения проектов, так как они будут переданы другим компаниям для достройки,» — цитирует слова Гольдберга РИА «Недвижимость».

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Напомним, что перед Новым годом крупный застройщик «Самолёт» столкнулся с массовыми увольнениями. Руководство просит ряд сотрудников уйти «по собственному».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleg Opryshko

Марина Фещенко
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