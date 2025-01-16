В Башкирии в двух школах за день прорвало трубы с горячей водой

В Башкирии за день прорвало трубы сразу в двух школах. Один из инцидентов произошёл в школе №6 в Благовещенске в самый разгар учебного дня. Ликвидировать лужи на полу в коридоре вызвались ученики девятых классов.

Прорыв трубы в школьном коридоре. Видео © VK / Уфа Башкортостан

В результате прорыва труб с горячей водой никто не пострадал. Ученики успели только испугаться и намокнуть. Благодаря своевременной реакции экстренных служб удалось избежать переноса занятий и прочих помех учебному процессу.

Глава администрации Благовещенского района Анна Карабанова подтвердила информацию об инциденте. В своём телеграм-канале чиновница написала, что прорыв системы отопления заметили не сразу, так как на третьем этаже здания школы смонтирован потолок Армстронг. Он удерживал напор воды, а когда её стало слишком много, вода полилась по стенам третьего этажа.

«Никто не пострадал. Более того, на учебный процесс эта авария никак не повлияла. Работники школы и обслуживающей организации в срочном порядке перекрыли подачу воды, а трубу заварили. Потолочные блоки вернутся на своё место уже сегодня вечером», — подчеркнула Карабанова.

Ещё один инцидент произошёл в школе № 10 в Уфе, где прорвало трубу в туалете, когда там находились школьники. Пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы, сообщила за полчаса все последствия удалось ликвидировать. Никто не пострадал, учебный процесс не останавливался.