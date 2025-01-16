Экс-комбриг украинской теробороны «устроил» жену в пехоту, чтобы разбогатеть
Экс-комбрига ТРО Украины заподозрили в зачислении жены в штат ради боевых выплат
Обвиняемый экс-комбриг ТРО Украины. Обложка © ГБР Украины
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины объявило о подозрении бывшему командиру бригады территориальной обороны, фиктивно назначившего свою супругу на должность стрелка с боевыми выплатами. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Украинские СМИ предполагают, что речь может идти о Дмитрии Герасименко, ранее командовавшем 108 отдельной бригадой. Следствие считает, что в конце июля 2023 года он оформил свою жену как стрелка в личный состав подразделения, чтобы та могла получать повышенные боевые выплаты.
Ради того, чтобы всё было законно с формальной точки зрения, офицер развёлся с супругой, но фактически сохранил семейные отношения и задействовал в схеме двоих подчинённых. Те оформили подложные документы о том, что женщина якобы действительно принимала участия в боевых действиях. Правда, на деле дамочка в это время разводила коней и успела съездить на двухнедельный отдых в Польшу, совершив таким образом самовольное оставление части. За такую службу стране женщина успела незаконно получить выплаты в размере свыше 922 тысяч гривен (свыше 2,2 млн рублей).
Мошенничество в военное время — поступок в высшей степени недостойный, но среди украинских офицеров найдутся люди, которые придумывали куда более мерзкие способы разбогатеть. Ранее Life.ru рассказывал о том, как командир одной из воинских частей в Одессе вымогал у своих подчинённых 30% от добавочных выплат. Несогласным он угрожал тем, что начнёт находить в их работе намного больше недочётов, переведёт в другое подразделение или даже отправит непосредственно к линии боевого соприкосновения. За весь срок своей деятельности командир части навымогал более 400 тысяч гривен (чуть меньше 10 тысяч долларов). Его взяли с поличным и теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.