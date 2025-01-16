Экс-комбриг украинской теробороны «устроил» жену в пехоту, чтобы разбогатеть

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины объявило о подозрении бывшему командиру бригады территориальной обороны, фиктивно назначившего свою супругу на должность стрелка с боевыми выплатами. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Украинские СМИ предполагают, что речь может идти о Дмитрии Герасименко, ранее командовавшем 108 отдельной бригадой. Следствие считает, что в конце июля 2023 года он оформил свою жену как стрелка в личный состав подразделения, чтобы та могла получать повышенные боевые выплаты.

Ради того, чтобы всё было законно с формальной точки зрения, офицер развёлся с супругой, но фактически сохранил семейные отношения и задействовал в схеме двоих подчинённых. Те оформили подложные документы о том, что женщина якобы действительно принимала участия в боевых действиях. Правда, на деле дамочка в это время разводила коней и успела съездить на двухнедельный отдых в Польшу, совершив таким образом самовольное оставление части. За такую службу стране женщина успела незаконно получить выплаты в размере свыше 922 тысяч гривен (свыше 2,2 млн рублей).