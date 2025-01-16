Температурные качели, ливни и гололёд заставили власти Заполярья ввести особый режим

В Мурманской области введён режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий и температурных качелей. В регионе наблюдаются резкие перепады температуры, дожди и гололедица.

«В связи с резким перепадами температуры и температурными качелями, дождей и гололедицы в Мурманской области введён режим повышенной готовности», — сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Андрей Чибис.

Он подчеркнул, что все службы мобилизованы, спасатели наготове. Глава региона добавил, что держит ситуация на личном контроле. По его словам, делается всё необходимое, чтобы минимизировать риски.

В Мурманской области в связи с непогодой закрыты несколько участков федеральных и региональных автодорог, а также задержаны около десятка авиарейсов. Чибис призвал местных жителей воздержаться от поездок, а если избежать их невозможно, то быть предельно осторожными в своих передвижениях на дорогах.