Из-за снегопада в Москве видимость на дорогах упала до 300-400 метров

На Москву обрушился мощный снегопад, из-за чего видимость на дорогах снизилась до 300-400 метров. Столичный дептранс предупредил водителей и пешеходов о сохранении бдительности.

«Важно соблюдать скоростной режим и дистанцию. Избегать резких ускорений и торможений. Не отвлекаться на телефон во время движения. Быть особенно внимательными вблизи пешеходных переходов, а также на подъёмах и спусках с мостов и эстакад», — напомнили в ведомстве.