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Регион
13 января, 11:17

Из-за снегопада в Москве видимость на дорогах упала до 300-400 метров

Дептранс Москвы предупредил о плохой видимости на дорогах в связи с непогодой

На Москву обрушился мощный снегопад, из-за чего видимость на дорогах снизилась до 300-400 метров. Столичный дептранс предупредил водителей и пешеходов о сохранении бдительности.

«Важно соблюдать скоростной режим и дистанцию. Избегать резких ускорений и торможений. Не отвлекаться на телефон во время движения. Быть особенно внимательными вблизи пешеходных переходов, а также на подъёмах и спусках с мостов и эстакад», — напомнили в ведомстве.

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К слову, январская погода в Москве установила новый температурный рекорд. При этом шести округам России грозят опасные явления из-за весны в январе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Valery Kraynov

Мария Любицкая
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