Из-за снегопада в Москве видимость на дорогах упала до 300-400 метров
Дептранс Москвы предупредил о плохой видимости на дорогах в связи с непогодой
На Москву обрушился мощный снегопад, из-за чего видимость на дорогах снизилась до 300-400 метров. Столичный дептранс предупредил водителей и пешеходов о сохранении бдительности.
«Важно соблюдать скоростной режим и дистанцию. Избегать резких ускорений и торможений. Не отвлекаться на телефон во время движения. Быть особенно внимательными вблизи пешеходных переходов, а также на подъёмах и спусках с мостов и эстакад», — напомнили в ведомстве.
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