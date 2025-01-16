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Регион
16 января, 13:19

Губернатор Бусаргин устроил взбучку чиновникам и запретил им лечиться в Саратове

Бусаргин запретил главам районов лечиться в Саратове ради развития медицины

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сделал неожиданное обращение к главам районов. На заседании актива региона по итогам 2024-го он подчеркнул, что некоторые муниципалитеты не первый год проваливают работу по целевикам-медикам.

«По линии медицины нет ни одной заявки из Турковской, Духовницкой и Перелюбской больниц. Очевидно, что дело не только в чиновниках, но и в главных врачах, которые не заинтересованы в пополнении молодыми врачами», – сказал губернатор.

Бусаргин добавил, что в среднем уровень укомплектованности врачами в районных больницах составляет 81,5 процента, хотя в Краснопартизанском, Лысогорском и Турковском районах этот показатель выше. По его убеждению, из-за плохой работы с целевиками районы недополучают врачей, учителей и представителей других специальностей. Он призывает заниматься в районах обучением специалистов, которых не хватает.

«Глава района должен наблюдаться и лечиться в районной больнице, а не ездить в областной центр», – добавил саратовский губернатор.

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Ранее Life.ru рассказал, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сделал замечание опоздавшим подчинённым. Он подчеркнул, что в регионе нет таких пробок, как в Москве, поэтому у чиновников есть все возможности, чтобы добираться до рабочих мест вовремя.

Наталья Афонина
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