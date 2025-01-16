Девочка осталась без глаза после урока рисования в подмосковном детсаду

В одном из детских садов подмосковного Подольска четырёхлетняя девочка потеряла глаз. Как сообщает SHOT, во время урока рисования воспитательница отвлеклась, и одна из одногруппниц малышки случайно ударила свою соседку остро заточенным карандашом в прямо в глазницу.

Травма оказалась крайне серьёзной: глазное яблоко было выбито, восстановить зрение не удалось. Для стабилизации состояния пострадавшей уже провели две операции.

В детском саду проводится проверка, рассматривается возможность возбуждения уголовного дела за предоставление услуг, не соответствующих требованиям безопасности.