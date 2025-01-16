Девочка осталась без глаза после урока рисования в подмосковном детсаду
SHOT: Девочке выколол глаз карандашом другой ребёнок в детсаду Подольска
В одном из детских садов подмосковного Подольска четырёхлетняя девочка потеряла глаз. Как сообщает SHOT, во время урока рисования воспитательница отвлеклась, и одна из одногруппниц малышки случайно ударила свою соседку остро заточенным карандашом в прямо в глазницу.
Травма оказалась крайне серьёзной: глазное яблоко было выбито, восстановить зрение не удалось. Для стабилизации состояния пострадавшей уже провели две операции.
В детском саду проводится проверка, рассматривается возможность возбуждения уголовного дела за предоставление услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
Ранее Life.ru сообщал, что в Анадыре, в детском саду «Сказка», дети получили ожоги век из-за использования кварцевых ламп в игровой комнате. Прокуратура инициировала проверку на предмет соблюдения законодательства. У десяти детей были выявлены лёгкие ожоги, а у одного ребенка — ожоги средней степени. Всем пострадавшим было оказано амбулаторное лечение.
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