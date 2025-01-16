В Словакии студент устроил смертельную резню в гимназии и сбежал
В Словакии не менее 2 человек погибли при нападении студента с ножом на гимназию
В Словакии 18-летний студент напал с ножом на учащихся в гимназии. В результате погибли два человека, ещё один находится в критическом состоянии. Об этом информирует TA3 со ссылкой на спасательную службу.
Инцидент произошёл в городе Спишска-Стара-Вес на востоке страны. Нападавшему удалось скрыться, сейчас его разыскивают. Обстоятельства ЧП устанавливаются.
Ранее в Японии мужчина устроил поножовщину в McDonald's и убил школьницу. Трагедия произошла, когда девочка с другом стояли в очереди.
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