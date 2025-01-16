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Регион
16 января, 13:15

В Словакии студент устроил смертельную резню в гимназии и сбежал

В Словакии не менее 2 человек погибли при нападении студента с ножом на гимназию

В Словакии 18-летний студент напал с ножом на учащихся в гимназии. В результате погибли два человека, ещё один находится в критическом состоянии. Об этом информирует TA3 со ссылкой на спасательную службу.

Инцидент произошёл в городе Спишска-Стара-Вес на востоке страны. Нападавшему удалось скрыться, сейчас его разыскивают. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Семилетний ребёнок погиб в результате нападения на школу в Хорватии
Семилетний ребёнок погиб в результате нападения на школу в Хорватии

Ранее в Японии мужчина устроил поножовщину в McDonald's и убил школьницу. Трагедия произошла, когда девочка с другом стояли в очереди.

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Shutterstock / FOTODOM / https://life.ru/p/1719906

Никита Никонов
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