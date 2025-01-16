Тревожная тенденция: В Гидрометцентре заявили о рекордно тёплой декаде

Последние десять лет стали самыми тёплыми на всей планете, в течение декады каждый год становился теплее предыдущего. Такое заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Москве.

«Последние 10 лет — с 2015 года по 2024 год — [в мире] стали самыми тёплыми за весь период наблюдения, каждый год становится теплее. Каждый год был теплее, чем предшествующий год, с 1850 года. И очень интересный факт, что в этом году 22 июля среднесуточная температура на планете достигла нового рекордного максимума, она за этот день составила 17,16 градуса», — сказал эксперт.

По словам Вильфанда скорость повышения температуры достигла 0,2 градуса в десять лет. Самый значительный вклад в глобальное потепление «вносят» тропические и экваториальные широты. При этом за 2024 год по всему миру зафиксировали максимум дней с экстремальным «тепловым стрессом», негативно сказывавшихся на здоровье и самочувствии людей. В целом прошедший год оказался самым тёплым на земле и эта динамика вызывает тревогу, подытожил научрук Гидрометцентра.