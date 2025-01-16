В Австралии предъявили обвинение блогерше, которая накачивала дочь психотропами
Блогерша Аллана Харрис с дочерью Дейзи. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /the.harris.familyy
В Австралии следствие предъявило обвинение блогерше Аллане Харрис, которая кормила свою годовалую дочку токсичными препаратами, чтобы привлечь на свою страницу как можно больше подписчиков и «заработать» на донатах, сообщает австралийская полиция. Женщина также фотографировала мучения девочки и показывала её боли на видео.
«Отдел по защите детей и расследованиям Морнингсайда (CPIU) предъявил женщине обвинение в пытках после полного расследования дела об отравлении младенца», — говорится на сайте правоохранительных органов.
Жительнице Квинсленда 34 года. Как доказало следствие, свою дочь она травила в период с августа по октябрь 2024 года. Подозреваемая насильно давала ей сильнодействующие препараты без медицинских показаний. Когда малышка потеряла сознание, то её госпитализировали. По словам врачей, девочка была на грани смерти. Сейчас её состояние стабилизировалось. Мать пострадавший арестована по обвинению в причинении вреда здоровью, мошенничестве и эксплуатации детей. За период издевательств блогерша успела «заработать» 38,3 тысячи долларов, полиция вернёт деньги подписчикам.
Ранее сообщалось, что Харрис специально скармливала психотропы своей дочери, чтобы та выглядела умирающей и неравнодушные пользователи скидывали бы деньги на «лечение». Женщина вызывала у ребёнка приступы эпилепсии, кому и уверяла подписчиков, что малышка неизлечимо больна «опухолью мозга». Когда ребёнок попал к врачам, то его еле спасли. Никакой «опухоли» не было, девочка едва выжила после отравления. По словам мужа блогерши, он якобы не знал о происходящем. Следствие продолжает выяснять его причастность к преступлению.