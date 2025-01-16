В Австралии предъявили обвинение блогерше, которая накачивала дочь психотропами

В Австралии следствие предъявило обвинение блогерше Аллане Харрис, которая кормила свою годовалую дочку токсичными препаратами, чтобы привлечь на свою страницу как можно больше подписчиков и «заработать» на донатах, сообщает австралийская полиция. Женщина также фотографировала мучения девочки и показывала её боли на видео.

«Отдел по защите детей и расследованиям Морнингсайда (CPIU) предъявил женщине обвинение в пытках после полного расследования дела об отравлении младенца», — говорится на сайте правоохранительных органов.

Жительнице Квинсленда 34 года. Как доказало следствие, свою дочь она травила в период с августа по октябрь 2024 года. Подозреваемая насильно давала ей сильнодействующие препараты без медицинских показаний. Когда малышка потеряла сознание, то её госпитализировали. По словам врачей, девочка была на грани смерти. Сейчас её состояние стабилизировалось. Мать пострадавший арестована по обвинению в причинении вреда здоровью, мошенничестве и эксплуатации детей. За период издевательств блогерша успела «заработать» 38,3 тысячи долларов, полиция вернёт деньги подписчикам.