Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 января, 15:28

Семак передумал торговать красной икрой и вышел из рыболовного бизнеса

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак решил отказаться от торговли красной икрой и ушёл из рыболовного бизнеса. Об этом сообщает Mash.

Согласно информации издания, когда в СМИ появилась новость о возможном крахе стартапа тренера, он передал свои 50% Ивану Девятилу, с которым сотрудничал в компании «Проект Р3». Она уже давно имеет прочные связи с другими форелевыми хозяйствами. Похоже, Семак побоялся «прогореть», как это произошло с некоторыми производителями, которые понесли огромные убытки в прошлом году.

В России упали цены на красную икру
В России упали цены на красную икру

Напомним, главный тренер «Зенита» Сергей Семак принял решение инвестировать в бизнес, связанный с производством красной икры. Возможно, его вдохновил успех коллеги Станислава Черчесова, который смог успешно вложить деньги и получить прибыль к концу 2024 года. Тем не менее, Семак столкнулся с риском потерь из-за вылова форели, который происходит весной.

Обложка ©

ТАСС / Константинов Максим

Александра Мышляева
  • Новости
  • Сергей Семак
  • ФК Зенит
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar