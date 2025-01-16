Семак передумал торговать красной икрой и вышел из рыболовного бизнеса
Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак решил отказаться от торговли красной икрой и ушёл из рыболовного бизнеса. Об этом сообщает Mash.
Согласно информации издания, когда в СМИ появилась новость о возможном крахе стартапа тренера, он передал свои 50% Ивану Девятилу, с которым сотрудничал в компании «Проект Р3». Она уже давно имеет прочные связи с другими форелевыми хозяйствами. Похоже, Семак побоялся «прогореть», как это произошло с некоторыми производителями, которые понесли огромные убытки в прошлом году.
Напомним, главный тренер «Зенита» Сергей Семак принял решение инвестировать в бизнес, связанный с производством красной икры. Возможно, его вдохновил успех коллеги Станислава Черчесова, который смог успешно вложить деньги и получить прибыль к концу 2024 года. Тем не менее, Семак столкнулся с риском потерь из-за вылова форели, который происходит весной.
ТАСС / Константинов Максим