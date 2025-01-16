Семак передумал торговать красной икрой и вышел из рыболовного бизнеса

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак решил отказаться от торговли красной икрой и ушёл из рыболовного бизнеса. Об этом сообщает Mash.

Согласно информации издания, когда в СМИ появилась новость о возможном крахе стартапа тренера, он передал свои 50% Ивану Девятилу, с которым сотрудничал в компании «Проект Р3». Она уже давно имеет прочные связи с другими форелевыми хозяйствами. Похоже, Семак побоялся «прогореть», как это произошло с некоторыми производителями, которые понесли огромные убытки в прошлом году.