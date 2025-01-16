Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 января, 15:25

Гладков: Автомобиль подорвался в Белгородской области, есть пострадавший

В селе Беловское Белгородского района машина наехал на взрывоопасный предмет, пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате подрыва ранен мужчина. Пострадавшего со множественными осколочными ранениями в тяжёлом состоянии бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — написал Гладков у себя в телеграм-канале.

Он сообщил, что в результате взрыва автомобиль загорелся, пожарные уже ликвидировали огонь. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

Россию накроют сферой для защиты жилых кварталов и промышленных объектов от БПЛА
Россию накроют сферой для защиты жилых кварталов и промышленных объектов от БПЛА

Ранее Life.ru сообщал, что Тамбовская область подверглась атаке украинских дронов. По предварительным данным, беспилотники двигались в сторону порохового завода в селе Кузьмино-Гать. Согласно данным из приложения МЧС России, в регионе сегодня объявлялась воздушная тревога.

Обложка ©

Life.ru / Шедеврум

Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar