Гладков: Автомобиль подорвался в Белгородской области, есть пострадавший
В селе Беловское Белгородского района машина наехал на взрывоопасный предмет, пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В результате подрыва ранен мужчина. Пострадавшего со множественными осколочными ранениями в тяжёлом состоянии бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — написал Гладков у себя в телеграм-канале.
Он сообщил, что в результате взрыва автомобиль загорелся, пожарные уже ликвидировали огонь. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее Life.ru сообщал, что Тамбовская область подверглась атаке украинских дронов. По предварительным данным, беспилотники двигались в сторону порохового завода в селе Кузьмино-Гать. Согласно данным из приложения МЧС России, в регионе сегодня объявлялась воздушная тревога.
Life.ru / Шедеврум