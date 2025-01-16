Гладков: Автомобиль подорвался в Белгородской области, есть пострадавший

В селе Беловское Белгородского района машина наехал на взрывоопасный предмет, пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате подрыва ранен мужчина. Пострадавшего со множественными осколочными ранениями в тяжёлом состоянии бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — написал Гладков у себя в телеграм-канале.

Он сообщил, что в результате взрыва автомобиль загорелся, пожарные уже ликвидировали огонь. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.