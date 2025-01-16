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16 января, 19:05

Полиция Словакии задержала 18-летнего парня, зарезавшего двух студентов гимназии

Полиция Словакии задержала 18-летнего молодого человека, который совершил вооружённое нападение на гимназию в городе Спишска-Стара-Вес на востоке страны. О поимке юноши сообщили местные правоохранительные органы.

«Мы можем заверить общественность, что в связи с нападением в Спишска-Стара-Весе мы вскоре после инцидента задержали подозреваемого, который находился в бегах», — говорится в сообщении полиции.

Дело передано в отдел по борьбе с организованной преступностью, расследование и выяснение всех обстоятельств жуткого инцидента устанавливаются.

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Напомним, что 18-летний студент, вооружённый ножом, устроил кровавую резню в гимназии, а после — сбежал с места преступления. В результате нападения скончались два человека.

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Ольга Сливченко
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