В Подмосковье впервые начнут лечить «детей-бабочек» инновационным препаратом

Московская область стала первым российским субъектом, где начали лечение «детей-бабочек» с применением инновационного препарата. Об этом Life.ru рассказали в фонде «Круг добра».

Речь идёт о лекарстве «Беремаген геперпавек», которое применяется для лечения детей с буллёзным эпидермиолизом, их также называют «детьми-бабочками». Средство стимулирует выработку в коже коллагена 7-го типа, синтез которого у людей с буллёзным эпидермолизом не происходит из-за генетического сбоя.

Сегодня в Центре генных дерматозов НИКИ детства приступили к генно-заместительной терапии первого пациента с помощью нового лекарственного средства. Инновационный подход существенно упростит уход за ранами больного и повысит качество его жизни.

Препарат является узкоспециализированным средством и не будет подходить для лечения каждого больного буллёзным эпидермолизом. В настоящий момент во всей Московской области всего пять пациентов с таким видом патологии, который рекомендуется лечить «Беремаген геперпавеком», всем им назначили соответствующую терапию. Лекарство в краткие сроки стало доступно для маленьких пациентов благодаря усилиям президентского Фонда «Круг добра».