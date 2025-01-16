«Очередной пиар»: Раскрыты истинные цели 100-летнего соглашения между Украиной и Британией

Столетнее соглашение между Украиной и Британией носит формальный характер. Об этом заявил депутат Государственной думы Алексей Чепа в беседе с Life.ru. По его мнению, Киев просто не сможет выполнять все пункты, прописанные в договоре.

«Подписать соглашение на 100 лет о безопасности Балтийского моря — что Украина может дать, очень трудно представить. Азовское море, Чёрное море — ещё можно понять, но остальное... Премьер-министр Великобритании приехал в Киев больше чем через полгода, хотя его ждали с первых дней прихода к власти. И официальный Киев был расстроен тем, что он не приезжал. Лондон высказывается против того, чтобы направлять своих военнослужащих на Украину. Ни Британии, ни Украине договор ничего не даёт», — отметил депутат.

А вот депутат Государственной думы Олег Матвейчев считает, что соглашение — это корм для украинского народа, который каждый день получает печальные новости с фронта. По его словам, так киевское руководство пытается воодушевить отчаявшихся граждан.

Никакого эффекта и смысла это соглашение не имеет, кроме очередного пиара. Самые лучшие в мире пиарщики — это, как известно, Великобритания, и украинцы тоже не отстают как их ученики. Им нужно кормить свою публику, свой народ, потому что они каждый день получают гробы. Депутат Государственной думы Олег Матвейчев

«Ведь это же теперь такое начнётся, это фактически вступление в НАТО. Всё, уже всё, завтра победа. И этой дозы наркотической для эйфории бедному украинскому обществу хватит на неделю. Через неделю какое-нибудь очередное новое партнёрство с Голландией или ещё с кем-то. И вот такой дрянью их кормят», — добавил политик.