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16 января, 17:39

На Украине усомнились в завершении конфликта с Россией в этом году

Нардеп Безуглая поставила под сомнение завершение конфликта с РФ в 2025 году

Нардеп украинской Рады Марьяна Безуглая сомневается, что конфликт с Россией удастся завершить в 2025 году. Об этом она написала в соцсетях.

«2025. Смотрите, не будет выборов, не будет перемирия», — заявила парламентарий.

Безуглая добавила, что очень хотела бы ошибаться. Однако по её словам, важно принимать реальность такой, как она есть.

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Тем временем в команде избранного президента Штатов активно обсуждают варианты поддержания мира на территории Украины после того, как удастся достигнуть соглашения о прекращении огня. В западной прессе утверждают, что наиболее популярной сейчас является идея по созданию в Незалежной демилитаризованной зоны, которую будут патрулировать спецподразделения, состоящие из войск стран ЕС.

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Shutterstock / FOTODOM / Liukov

Юрий Лысенко
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