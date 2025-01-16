На Украине усомнились в завершении конфликта с Россией в этом году
Нардеп Безуглая поставила под сомнение завершение конфликта с РФ в 2025 году
Нардеп украинской Рады Марьяна Безуглая сомневается, что конфликт с Россией удастся завершить в 2025 году. Об этом она написала в соцсетях.
«2025. Смотрите, не будет выборов, не будет перемирия», — заявила парламентарий.
Безуглая добавила, что очень хотела бы ошибаться. Однако по её словам, важно принимать реальность такой, как она есть.
Тем временем в команде избранного президента Штатов активно обсуждают варианты поддержания мира на территории Украины после того, как удастся достигнуть соглашения о прекращении огня. В западной прессе утверждают, что наиболее популярной сейчас является идея по созданию в Незалежной демилитаризованной зоны, которую будут патрулировать спецподразделения, состоящие из войск стран ЕС.
Shutterstock / FOTODOM / Liukov