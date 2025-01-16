На Украине усомнились в завершении конфликта с Россией в этом году

Нардеп украинской Рады Марьяна Безуглая сомневается, что конфликт с Россией удастся завершить в 2025 году. Об этом она написала в соцсетях.

«2025. Смотрите, не будет выборов, не будет перемирия», — заявила парламентарий.

Безуглая добавила, что очень хотела бы ошибаться. Однако по её словам, важно принимать реальность такой, как она есть.