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16 января, 21:16

Human Rights Watch заявила о пытках российских военных в плену на Украине

Human Rights Watch сообщила о случаях применения пыток и жестокого обращения с военными из России, находящимися в плену на Украине.

«Исследования мониторинговой миссии ООН в области прав человека на Украине выявили факты применения пыток и жестокого обращения с российскими военнопленными на первоначальных этапах содержания, которые, за редкими исключениями, прекращались после их прибытия в официальные учреждения для интернирования», — указано в ежегодном отчёте организации на основе данных миссии ООН.

В СПЧ сообщили о пытках людей из-за связей с Россией на Украине
В СПЧ сообщили о пытках людей из-за связей с Россией на Украине

При этом HRW отмечает, что условия содержания российских военных в основном соответствовали международным нормам.

Как сообщал Life.ru, согласно докладу Управления верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации в Украине, с сентября по ноябрь 2024 года почти все российские военные подвергались пыткам в украинском плену. Кроме этого, 14 пленных заявили, что подвергались сексуальному насилию.

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Shutterstock / FOTODOM / Arprince

Лия Мурадьян
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