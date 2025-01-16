Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 января, 20:51

Гендиректор ГМИИ им. А. С. Пушкина Елизавета Лихачёва покидает пост

Елизавета Лихачёва. Обложка © vk.com/lihacheval

Елизавета Лихачёва. Обложка © vk.com/lihacheval

Елизавета Лихачёва уходит с должности генерального директора ГМИИ им. А. С. Пушкина. Эту информацию она подтвердила ТАСС.

«Это правда», — заявила Лихачёва, отвечая на соответствующий вопрос.

Музей Большого театра в честь 200-летия здания раскрыл архивы
Музей Большого театра в честь 200-летия здания раскрыл архивы

О причинах ухода и новом месте работы Лихачёвой не сообщается. Согласно данным источников в музее, её место займёт Ольга Галактионова, которая сейчас руководит РОСИЗО.

Напомним, Елизавета Лихачёва была назначена на должность гендиректора ГМИИ им. А. С. Пушкина в марте 2023 года. На этом посту она сменила Марину Лошак, которая была директором музея с 2013 года.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Пушкинский музей
  • Культура
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar