Гендиректор ГМИИ им. А. С. Пушкина Елизавета Лихачёва покидает пост

Елизавета Лихачёва уходит с должности генерального директора ГМИИ им. А. С. Пушкина. Эту информацию она подтвердила ТАСС.

О причинах ухода и новом месте работы Лихачёвой не сообщается. Согласно данным источников в музее, её место займёт Ольга Галактионова, которая сейчас руководит РОСИЗО.

Напомним, Елизавета Лихачёва была назначена на должность гендиректора ГМИИ им. А. С. Пушкина в марте 2023 года. На этом посту она сменила Марину Лошак, которая была директором музея с 2013 года.