Гендиректор ГМИИ им. А. С. Пушкина Елизавета Лихачёва покидает пост
Елизавета Лихачёва. Обложка © vk.com/lihacheval
Елизавета Лихачёва уходит с должности генерального директора ГМИИ им. А. С. Пушкина. Эту информацию она подтвердила ТАСС.
«Это правда», — заявила Лихачёва, отвечая на соответствующий вопрос.
О причинах ухода и новом месте работы Лихачёвой не сообщается. Согласно данным источников в музее, её место займёт Ольга Галактионова, которая сейчас руководит РОСИЗО.
Напомним, Елизавета Лихачёва была назначена на должность гендиректора ГМИИ им. А. С. Пушкина в марте 2023 года. На этом посту она сменила Марину Лошак, которая была директором музея с 2013 года.