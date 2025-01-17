Минфин США снял санкции с дочери экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова

Минфин Соединённых Штатов исключил дочь экс-министра обороны России Анатолия Сердюкова Наталью из перечня санкций. Это подтверждается данными из реестра американского ведомства.

«Из перечня особо обозначенных граждан и заблокированных лиц Управления контроля над иностранными активами были удалены: Сердюкова Наталья Анатольевна, имеющая связь с Сердюковым Анатолием Эдуардовичем», — отмечается в заявлении.

Анатолий Сердюков, руководивший Министерством обороны России в период с 2007 по 2012 год, попал в американский санкционный список в 2022 году. В тот же период под рестрикции попали его ближайшие родственники.