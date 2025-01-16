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16 января, 08:39

Украина пожаловалась, что Евросоюз сопротивляется ужесточению санкций

Посол Украины Ченцов: В ЕС сопротивляются ужесточению санкций против России

Посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов выразил недовольство по поводу того, что некоторые государства Европейского Союза выступают против ужесточения санкций против России, особенно в сфере металлургии.

«Некоторые страны ЕС активно лоббируют исключение из санкционного режима до 2028 года для определенных видов продукции металлургического сектора. Мы стремимся сократить этот срок и уменьшить объемы продукции, которые Россия может экспортировать», — сообщил дипломат в интервью украинскому телеканалу «Общественное».

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Он подчеркнул, что российские компании увеличили свою долю на рынке Европы, особенно в производстве минеральных удобрений. Россияне, констатировал Ченцов, успешно адаптируются к рыночным условиям и улучшают качество своей продукции.

К слову, недавно Соединённые Штаты вводили новые санкции против России. В тот раз под ограничения попали несколько нефтяных компаний и их руководители. Также рестрикции затронули крупных страховщиков.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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