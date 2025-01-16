Украина пожаловалась, что Евросоюз сопротивляется ужесточению санкций

Посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов выразил недовольство по поводу того, что некоторые государства Европейского Союза выступают против ужесточения санкций против России, особенно в сфере металлургии.

«Некоторые страны ЕС активно лоббируют исключение из санкционного режима до 2028 года для определенных видов продукции металлургического сектора. Мы стремимся сократить этот срок и уменьшить объемы продукции, которые Россия может экспортировать», — сообщил дипломат в интервью украинскому телеканалу «Общественное».

Он подчеркнул, что российские компании увеличили свою долю на рынке Европы, особенно в производстве минеральных удобрений. Россияне, констатировал Ченцов, успешно адаптируются к рыночным условиям и улучшают качество своей продукции.