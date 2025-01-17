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16 января, 23:00

В Москве наградили победителя премии имени журналиста Никиты Цицаги

Павел Волков. Обложка © news.ru / Наталья Шатохина

Павел Волков. Обложка © news.ru / Наталья Шатохина

В Москве состоялась церемония вручения премии имени Никиты Цицаги «Взгляд сквозь сердце», инициированной в память о журналисте, погибшем в июне 2024 года под Угледаром. Победителем стал Павел Волков, фотокорреспондент МИЦ «Известия», с фотопроектом «Помощь всем миром: Как живут жители Курской области».

Конкурс, организованный сайтом NEWS.ru, собрал десятки работ от журналистов, фотографов и видеографов из разных регионов России. Все проекты были посвящены людям, столкнувшимся с трудностями из-за природных катастроф, социальных и экономических проблем, а также военных конфликтов.

Призовой фонд составил 300 тысяч рублей, которые Волков получил вместе с памятной статуэткой. Главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова, вручая награду, сообщила, что премия станет ежегодной, и пригласила победителя войти в состав жюри на следующий год.

Особым моментом стало вручение матери Никиты Цицаги, Светлане Цицаги, медали «За отвагу», присуждённой журналисту посмертно. Награду передала представитель Министерства цифрового развития РФ Екатерина Ларина.

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Артём Гапоненко
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