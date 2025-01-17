Кэмерон Диас вернулась на публику после пятилетнего перерыва и словила хейт от фанатов

Американская актриса и модель Кэмерон Диас спустя пять лет появилась на красной дорожке, вызвав бурные обсуждения в Интернете. О реакции пользователей на её наряд сообщает Daily Mail.

52-летняя звезда посетила премьеру фильма в Берлине «Снова в деле», где сыграла одну из ключевых ролей. Актриса появилась перед камерами в чёрном одеянии, состоящем из блузки, джинсов с высокой талией и большого пальто длины макси. Её губы подчеркивались красной помадой, а ногти были покрыты лаком того же оттенка.

Пользователи оставили свои мнения в комментариях к фотографиям, и судя по откликам, новый образ Кэмерон Диас не всем пришёлся по душе. Некоторые призвали актрису обратиться к стилисту, отметив слишком большое пальто и чересчур широкие брюки. При этом комментаторы отметили её макияж.