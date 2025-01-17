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17 января, 00:30

Кэмерон Диас вернулась на публику после пятилетнего перерыва и словила хейт от фанатов

Актриса Кэмерон Диас вышла на красную дорожку впервые за пять лет

Кэмерон Диас на премьере фильма «Снова в деле». Обложка © X / Netflix UK &amp; Ireland

Кэмерон Диас на премьере фильма «Снова в деле». Обложка © X / Netflix UK & Ireland

Американская актриса и модель Кэмерон Диас спустя пять лет появилась на красной дорожке, вызвав бурные обсуждения в Интернете. О реакции пользователей на её наряд сообщает Daily Mail.

52-летняя звезда посетила премьеру фильма в Берлине «Снова в деле», где сыграла одну из ключевых ролей. Актриса появилась перед камерами в чёрном одеянии, состоящем из блузки, джинсов с высокой талией и большого пальто длины макси. Её губы подчеркивались красной помадой, а ногти были покрыты лаком того же оттенка.

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Пользователи оставили свои мнения в комментариях к фотографиям, и судя по откликам, новый образ Кэмерон Диас не всем пришёлся по душе. Некоторые призвали актрису обратиться к стилисту, отметив слишком большое пальто и чересчур широкие брюки. При этом комментаторы отметили её макияж.

Стоит напомнить, что Кэмерон Диас впервые заметили на съёмочной площадке после восьмилетней паузы в декабре 2022 года. Тогда она прилетела в Лондон для участия в том самом проекте стримингового сервиса Netflix, комедии «Снова в деле».

Лия Мурадьян
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