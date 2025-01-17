Джессика Альба и Кэш Уоррен разводятся после 20 лет брака

Актриса Джессика Альба объявила о разводе с мужем, продюсером Кэшем Уорреном, с которым прожила в браке почти 20 лет. В своём заявлении, опубликованном в социальных сетях, она объяснила это решение желанием сосредоточиться на самореализации. Альба подчеркнула, что их разрыв происходит в духе взаимного уважения и любви.

«Я горжусь тем, как мы выросли в нашем браке за последние 20 лет, и теперь для нас настало время начать новую главу роста и эволюции как личностей. Мы движемся вперёд с любовью, добротой и уважением друг к другу и всегда будем семьёй. Наши дети остаются нашим главным приоритетом, и в настоящее время мы требуем соблюдения конфиденциальности», — написала актриса.

Разговоры о возможном разводе пары начали распространяться в декабре, когда подписчики заметили отсутствие обручального кольца на руке Альбы.

Джессика и Кэш познакомились в 2004 году на съёмочной площадке фильма «Фантастическая четверка». За годы брака у них родилось трое детей: 16-летняя Онор Мари, 13-летняя Хэвен Гарнер и 6-летний Хейс.