Сериал о жизни в блокадном Ленинграде «Банда «ЗИГ ЗАГ» вернётся на ТВ 26 января
Кадр из сериала Банда «ЗИГ ЗАГ». Обложка © Kinopoisk
Легендарный сериал «Банда «ЗИГ ЗАГ» вернётся на телеэкраны 26 января, ко Дню снятия блокады Ленинграда. Эта масштабная экранизация основана на реальных событиях, произошедших в блокадном Ленинграде зимой 1941 года, будет представлена на канале «Рен ТВ».
В условиях голода, когда город практически исчерпал запасы продовольствия, а нормы хлеба составляли лишь 125 граммов в день, появилась банда, занимавшаяся мошенничеством и грабежами. Основной деятельностью преступников стала подделка продовольственных карточек, а их название «ЗИГ ЗАГ» расшифровывалось как «Защита Интересов Германии Знамя Адольфа Гитлера».
В центре сюжета — борьба двух советских оперативников с преступной группировкой: сотрудника Ленинградского уголовного розыска Тихона Львова (Игорь Петренко) и старшего лейтенанта контрразведки Феликса Свидерского (Александр Устюгов). Им предстоит не только разоблачить банду, но и предотвратить катастрофические последствия для блокадного города.
Ранее стало известно, что россиянки смотрят втайне от всех. О наличии guilty pleasures в видеоконтенте — жанров, о которых неловко рассказывать друзьям — рассказали 9 из 10 россиянок. Согласно результатам опросов, самым популярным жанром стало шоу об экстрасенсах и мистике — их смотрят 16% женщин.