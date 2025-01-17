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17 января, 00:19

Сериал о жизни в блокадном Ленинграде «Банда «ЗИГ ЗАГ» вернётся на ТВ 26 января

Кадр из сериала Банда «ЗИГ ЗАГ». Обложка © Kinopoisk

Кадр из сериала Банда «ЗИГ ЗАГ». Обложка © Kinopoisk

Легендарный сериал «Банда «ЗИГ ЗАГ» вернётся на телеэкраны 26 января, ко Дню снятия блокады Ленинграда. Эта масштабная экранизация основана на реальных событиях, произошедших в блокадном Ленинграде зимой 1941 года, будет представлена на канале «Рен ТВ».

В условиях голода, когда город практически исчерпал запасы продовольствия, а нормы хлеба составляли лишь 125 граммов в день, появилась банда, занимавшаяся мошенничеством и грабежами. Основной деятельностью преступников стала подделка продовольственных карточек, а их название «ЗИГ ЗАГ» расшифровывалось как «Защита Интересов Германии Знамя Адольфа Гитлера».

В центре сюжета — борьба двух советских оперативников с преступной группировкой: сотрудника Ленинградского уголовного розыска Тихона Львова (Игорь Петренко) и старшего лейтенанта контрразведки Феликса Свидерского (Александр Устюгов). Им предстоит не только разоблачить банду, но и предотвратить катастрофические последствия для блокадного города.

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