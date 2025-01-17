Ивлеева вывезла вещи из особняка в Истре, который не может продать три месяца

Настя Ивлеева вывезла всю мебель и вещи из своего подмосковного дома, который не удаётся продать уже три месяца. Цена на особняк, где она жила с рэпером Элджеем и который дважды подвергался нападению сталкера за последние полгода, снизилась на 10 миллионов рублей.

По информации SHOT, сейчас блогерша продаёт трёхэтажный особняк в Истре площадью 684 квадратных метра за 120 миллионов рублей, хотя ещё несколько недель назад цена составляла 130 миллионов.













Дом расположен на участке в 36 соток и оснащён собственной электростанцией, обеспечивающей свет в случае отключения. Внутри есть терраса, кинотеатр, сауна с каменкой, хаммам, тренажёрный зал с оборудованием, несколько спален, бар и многое другое. Кроме основного здания на участке имеется гостевой дом для персонала, где сейчас находится бьюти-зона Ивлеевой.