Женщину из Хабаровска задержали за сбор данных для украинской разведки
Сотрудники УФСБ по Хабаровскому краю задержали местную жительницу, которую подозревают в сборе информации для военной разведки Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным силовиков, задержанная конфиденциально списалась с представителями украинской разведки через иностранный мессенджер и пообещала оказать им помощь в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.
Против неё возбудили дело по статье 275.1 УК РФ, касающейся конфиденциального сотрудничества с иностранными государствами или организациями. Женщину заключили под стражу.
Ранее стало известно, что украинская военная разведка пыталась предлагать российским военным $1 млн за оставление позиций в Горловке в ДНР. Эти планы пресекла контрразведка ФСБ России.
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