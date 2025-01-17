Женщину из Хабаровска задержали за сбор данных для украинской разведки

Сотрудники УФСБ по Хабаровскому краю задержали местную жительницу, которую подозревают в сборе информации для военной разведки Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным силовиков, задержанная конфиденциально списалась с представителями украинской разведки через иностранный мессенджер и пообещала оказать им помощь в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

Против неё возбудили дело по статье 275.1 УК РФ, касающейся конфиденциального сотрудничества с иностранными государствами или организациями. Женщину заключили под стражу.