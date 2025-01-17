На Украине задержали пытавшегося сбежать в Словакию гражданина России

На Украине задержали россиянина, пытавшегося незаконно пересечь границу и попасть в Словакию. Об этом сообщила Государственная пограничная служба страны.

В погранслужбе уточнили, что задержанный был пьян, заблудился и вступил в конфликт с местными жителями. Осенью 2024 года миграционная служба решила депортировать его из Украины. Перед этим россиянин несколько месяцев находился в центре временного содержания иностранцев, а затем нелегально оставался в Прикарпатье.