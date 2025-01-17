На Украине задержали пытавшегося сбежать в Словакию гражданина России
Задержанный на границе Украины и Словакии россиянин. Обложка © Государственная пограничная служба Украины
На Украине задержали россиянина, пытавшегося незаконно пересечь границу и попасть в Словакию. Об этом сообщила Государственная пограничная служба страны.
«Украинские пограничники из Чопского отряда заметили 36-летнего мужчину близ границы со Словакией», — сообщили местные власти.
В погранслужбе уточнили, что задержанный был пьян, заблудился и вступил в конфликт с местными жителями. Осенью 2024 года миграционная служба решила депортировать его из Украины. Перед этим россиянин несколько месяцев находился в центре временного содержания иностранцев, а затем нелегально оставался в Прикарпатье.
Недавно стало известно о появлении на украинско-белорусской границе противотанковых ежей, бетонных блоков и камней. С украинской стороны границу охраняет сторожевая собака.