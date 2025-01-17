Россия выражает беспокойство по поводу перспективы наращивания британской военной инфраструктуры у своих границ в контексте соглашения о «столетнем партнёрстве» между Лондоном и Киевом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, данный договор не подразумевает автоматического вступления Украины в НАТО, однако опасения насчёт реализации данной инициативы остаются.

«Это не создаёт условий, гарантирующих членство Украины в альянсе. Однако, учитывая, что Великобритания является частью НАТО, развитие ее военной инфраструктуры в направлении наших границ вызывает серьезные опасения», — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами в пятницу.