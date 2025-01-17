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17 января, 08:47
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Песков: Пункт «столетнего соглашения» о военных базах вызывает беспокойство

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Россия выражает беспокойство по поводу перспективы наращивания британской военной инфраструктуры у своих границ в контексте соглашения о «столетнем партнёрстве» между Лондоном и Киевом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, данный договор не подразумевает автоматического вступления Украины в НАТО, однако опасения насчёт реализации данной инициативы остаются.

«Это не создаёт условий, гарантирующих членство Украины в альянсе. Однако, учитывая, что Великобритания является частью НАТО, развитие ее военной инфраструктуры в направлении наших границ вызывает серьезные опасения», — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами в пятницу.

Столетний договор с Британией допускает размещение военных баз на Украине
Столетний договор с Британией допускает размещение военных баз на Украине

16 января премьер-министр Великобритании Кир Стармер впервые в качестве главы кабинета министров посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским и подписал «столетнее соглашение». Этот новый договор укрепит оборонное сотрудничество между Киевом и Лондоном, а также охватит научные, торговые и экономические области.

Марина Фещенко
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