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16 января, 23:50

Столетний договор с Британией допускает размещение военных баз на Украине

Великобритания обдумывает возможность размещения военных баз и оборонной инфраструктуры на территории Украины. Этот пункт есть в декларации о столетнем сотрудничестве между Лондоном и Киевом, которую обнародовала канцелярия после визита премьер-министра Кира Стармера в столицу Незалежной.

В документе отмечено, что Соединённое Королевство намерено тесно взаимодействовать с Украиной для выявления общих оборонных нужд, а также координировать усилия по расширению совместного производства и развития разнообразных технологий.

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«Стороны рассмотрят различные возможности по размещению и поддержанию оборонительных объектов на Украине. Это включает военные базы, склады логистики, пункты хранения резервов военной техники, а также запасы вооружений», — говорится в документе.

Как заявляет британское правительство, такие сооружения могут быть применены для усиления собственных оборонительных способностей в случае значительной угрозы безопасности.

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Следует отметить, что 16 января премьер-министр Великобритании Кир Стармер впервые в должности главы кабинета министров прибыл в Киев для встречи с Владимиром Зеленским и подписания «столетнего соглашения». Новый договор углубит оборонное сотрудничество между Киевом и Лондоном и охватит научную, торговую и экономическую сферы.

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Shutterstock / FOTODOM / Angyalosi Beata

Лия Мурадьян
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