Российским гребцам-слаломистам одобрили нейтральный статус

Спортсменам сборной России по гребному слалому был присвоен нейтральный статус. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации гребного слалома России.

Отмечается, что статус получили все атлеты, находящиеся на тренировочном сборе в Австралии. В их числе Никита Губенко, Иван Козлов, Ксения Крылова, Алсу Миназова, Марина Новыш, Егор Смирнов, Мария Соколова, Дмитрий Храмцов и Александр Харламцев. Российские слаломисты примут участие в чемпионате Океании, который пройдёт с 24 по 26 января в Пенрите (Австралия).

В 2023 году Международная федерация каноэ (ICF) приняла решение о недопуске российских гребцов-слаломистов к международным соревнованиям, основываясь на консультациях с национальными федерациями стран, организующих ключевые турниры сезона. Тем не менее в апреле того же года ICF объявила о возможности участия спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях под нейтральным флагом. Также российские атлеты в гребле на байдарках и каноэ могли возможность выступать в нейтральном статусе на Олимпийских играх 2024 года в Париже.