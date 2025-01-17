В ГД одобрили ко II чтению штрафы до 2 млн за продажу детям вейпов и сигарет

Комитет ГД по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять во втором чтении проект закона о штрафах до 2 миллионов рублей для юридических лиц за продажу несовершеннолетним товаров с содержанием табака и никотина, а также кальянов. Пленарное заседание по этому вопросу состоится 21 января, соответствующее решение комитета опубликовано в базе данных Госдумы.

«Рекомендовать Государственной думе принять во втором и в третьем чтениях проект федерального закона № 782111-8 «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях». Направить настоящее Решение, текст законопроекта и материалы к нему в Совет Госдумы для включения в проект порядка работы Госдумы для рассмотрения во втором чтении на 21 января 2025 года», — указано в решении комитета, опубликованном в думской базе данных.