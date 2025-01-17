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Регион
17 января, 09:47

Число жертв отравления контрафактным алкоголем в Стамбуле увеличилось до 37

За четыре дня количество смертельных случаев в Стамбуле, вызванных отравлением контрафактным алкоголем, возросло до 37. Кроме того, 47 человек находятся на лечении в медицинских учреждениях, из которых 27 — в реанимации. Об этом сообщил телеканал NTV.

С начала недели в больницы Стамбула обратились около 90 человек с симптомами отравления метанолом после употребления контрафактного алкоголя. Большинство случаев зафиксировано в районах, где проживают выходцы из Туркменистана и Узбекистана.

По информации пресс-службы губернатора Стамбула, местная полиция изъяла 32,9 тысячи литров как метилового, так и этилового спирта. Пятнадцать человек были задержаны по подозрению в производстве и продаже поддельного алкоголя, из которых четверо арестованы судом по обвинению в «попытке умышленного убийства». Кроме того, власти Стамбула закрыли более 60 заведений, лишив их лицензий за продажу фальсифицированного алкоголя.

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Напомним, массовое отравление от суррогатного алкоголя недавно произошло в Стамбуле. Сначала сообщалось о 19 погибших. С 15 января в больницы начали поступать люди, которые пили фальсифицированные алкогольные напитки, количество пострадавших только растёт.

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Life.ru / Шедеврум

Александра Мышляева
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