Картаполов попросил Бастрыкина проверить Чубайса на возможные преступления

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов направил запрос к руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой начать расследование в отношении бывшего руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса на предмет возможных правонарушений. Об этом политик сообщил у себя в телеграм-канале.

«В адрес председателя Следственного комитета Российской Федерации А. И. Бастрыкина направили совместно с депутатом Государственной думы А. К. Луговым запрос с просьбой инициировать проведение доследственной проверки служебной деятельности на предмет наличия признаков соответствующих преступлений в отношении Чубайса Анатолия Борисовича», — заявил Картаполов.

Также, по его словам, законодатели обратились к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой поручить собрать информацию о наличии или наличии в прошлом материалов, которые находились в распоряжении следственных органов РФ и относятся к уголовным делам, связанным с Анатолием Чубайсом.