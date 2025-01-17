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17 января, 10:29

Картаполов попросил Бастрыкина проверить Чубайса на возможные преступления

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов направил запрос к руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой начать расследование в отношении бывшего руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса на предмет возможных правонарушений. Об этом политик сообщил у себя в телеграм-канале.

«В адрес председателя Следственного комитета Российской Федерации А. И. Бастрыкина направили совместно с депутатом Государственной думы А. К. Луговым запрос с просьбой инициировать проведение доследственной проверки служебной деятельности на предмет наличия признаков соответствующих преступлений в отношении Чубайса Анатолия Борисовича», — заявил Картаполов.

Также, по его словам, законодатели обратились к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой поручить собрать информацию о наличии или наличии в прошлом материалов, которые находились в распоряжении следственных органов РФ и относятся к уголовным делам, связанным с Анатолием Чубайсом.

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Напомним, как только Чубайс уехал из России, президент РФ Владимир Путин снял его с должности спецпредставителя по международным отношениям. Совсем недавно председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал к экстрадиции Чубайса в Россию, выразив недовольство реформой российской электроэнергетики, осуществлённой под его руководством. Он напомнил о данных обещаниях передать электроэнергетику в частные руки для развития мощностей.

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ТАСС / Джапаридзе Михаил

Александра Мышляева
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