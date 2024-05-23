В Госдуме неожиданно подняли вопрос, где Чубайс

Председатель Госдумы Вячеслав Володин спросил о том, как идут дела у экс-руководителя "Роснано" Анатолия Чубайса, который перевёл все свои сбережения в Израиль. Неожиданный вопрос возник у спикера нижней палаты в ходе парламентских слушаний по совершенствованию налоговой системы.

Володин заметил, что все предприниматели, кто продолжил вести свои дела в России, сейчас обладают более надёжной защитой своих средств. То же, по его словам, нельзя сказать про тех, кто боялся за свои деньги и уехал в поисках системы, которая сможет защитить их капитал. В итоге они остались ни с чем и вынуждены работать водителями, уборщицами, кухарками.