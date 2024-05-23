В Госдуме неожиданно подняли вопрос, где Чубайс
Володин заявил, что Чубайс допустил ошибку с переводом денег в Израиль
Анатолий Чубайс. Фото © АГН "Москва" / Александр Авилов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин спросил о том, как идут дела у экс-руководителя "Роснано" Анатолия Чубайса, который перевёл все свои сбережения в Израиль. Неожиданный вопрос возник у спикера нижней палаты в ходе парламентских слушаний по совершенствованию налоговой системы.
Володин заметил, что все предприниматели, кто продолжил вести свои дела в России, сейчас обладают более надёжной защитой своих средств. То же, по его словам, нельзя сказать про тех, кто боялся за свои деньги и уехал в поисках системы, которая сможет защитить их капитал. В итоге они остались ни с чем и вынуждены работать водителями, уборщицами, кухарками.
"Может быть, и хорошо, что сейчас они на землю спускаются и понимают, что бизнес — это в первую очередь ответственность, а не так. Здесь вот, как вы говорите, и то, что в 1990-е годы. Где Чубайс? Чем занимается? Деньги перевёл, фонд создал. Где? В Израиле. А откуда он их взял и где заработал? В России", — сказал спикер Госдумы.
В марте 2022 года после начала спецоперации Анатолий Чубайс решил покинуть Россию, оставив пост спецпредставителя российского лидера по вопросам устойчивого развития. Это воспринялось обществом как побег, поскольку делалось явно второпях. Дорога жизни привела бывшего руководителя Администрации Президента РФ в Израиль, где он создал Центр российских исследований, который теперь старается понять, почему страна отказалась от своего западного курса и почему этому не помешали либералы.