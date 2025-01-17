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17 января, 11:03

Суд вынес приговор мужчине, который зарубил топором пермского следователя на глазах у его детей

Пермский суд приговорил к 17 годам колонии убийцу следователя Серёдкина

Убийцу пермского следователя, полковника Евгения Серёдкина приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Такое решение вынес краевой суд, сообщает региональная прокуратура. Алексея Головина признали виновным в убийстве, совершённом с особой жестокостью.

Вечером 9 сентября прошлого года Головин пробрался в дом главы следственного отдела по Свердловскому району Перми Серёдкина и зарубил его топором, нанеся многочисленные удары по голове, шее и туловищу. Следователь скончался на месте. При этом Головин совершил убийство на глазах у маленьких детей полковника.

Как выяснилось позже, убийцей двигала ревность. Головин сожительствовал с бывшей женой Серёдкина. Суд назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы в ИК строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / L.Kora

Ольга Сливченко
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