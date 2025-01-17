Суд вынес приговор мужчине, который зарубил топором пермского следователя на глазах у его детей

Убийцу пермского следователя, полковника Евгения Серёдкина приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Такое решение вынес краевой суд, сообщает региональная прокуратура. Алексея Головина признали виновным в убийстве, совершённом с особой жестокостью.

Вечером 9 сентября прошлого года Головин пробрался в дом главы следственного отдела по Свердловскому району Перми Серёдкина и зарубил его топором, нанеся многочисленные удары по голове, шее и туловищу. Следователь скончался на месте. При этом Головин совершил убийство на глазах у маленьких детей полковника.