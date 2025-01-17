Команде избранного президента США Дональда Трампа необходимо восстановить рабочие отношения Штатов и России, чтобы снизить напряжённость в мире. Об этом заявляет американский журнал The National Interest.

Издание подчёркивает, что Вашингтону придётся сменить свой подход к взаимодействию с Москвой — в первую очередь прекратить пытаться сдерживать Россию или нанести ей поражение. Вместо этого Белому дому стоит признать реальность: наша страна ещё долгое время по праву будет занимать место ключевого игрока в обеспечении мирового порядка.