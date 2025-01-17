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17 января, 10:49

Примите реальность: В США призвали Трампа изменить подход к работе с Москвой

NI: Команде Трампа нужно восстановить рабочие отношения с РФ

Команде избранного президента США Дональда Трампа необходимо восстановить рабочие отношения Штатов и России, чтобы снизить напряжённость в мире. Об этом заявляет американский журнал The National Interest.

«Риск прямой военной конфронтации между двумя ведущими ядерными державами мира недопустимо высок. Чтобы снизить этот риск и способствовать глобальной стабильности, администрации Трампа необходимо будет восстановить рабочие отношения с Россией»,утверждает автор.

Издание подчёркивает, что Вашингтону придётся сменить свой подход к взаимодействию с Москвой — в первую очередь прекратить пытаться сдерживать Россию или нанести ей поражение. Вместо этого Белому дому стоит признать реальность: наша страна ещё долгое время по праву будет занимать место ключевого игрока в обеспечении мирового порядка.

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Ранее ожиданиями от прихода к власти в Штатах Дональда Трампа поделились в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что Москва не рассчитывает на серьёзные изменения в американской санкционной политике при республиканце — практика показывает, что Белый дом больше готов налаживать отношения на словах, чем на деле.
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Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Юрий Лысенко
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