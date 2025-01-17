Россияне поставили новый рекорд по покупке антидепрессантов

В 2024 году россияне установили новый рекорд по покупке антидепрессантов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные аналитической компании DSM Group.

Согласно информации компании, с января по ноябрь прошлого года продажи препаратов достигли 16,1 миллиона упаковок, что на 16,8% больше по сравнению с предыдущим годом. Это также превысило общий объём продаж 2023 года, который составил 15,3 миллиона упаковок. Кроме того, продажи за указанный период превысили рекорды 2022 года, когда за весь год было продано 13 миллионов упаковок. В то время наблюдался резкий рост спроса на фоне начала военной операции России на Украине.

По данным оператора системы маркировки «Честный знак», в 2024 году спрос на антидепрессанты увеличился на 22% по сравнению с 2023 годом.

В денежном эквиваленте продажи за 11 месяцев прошлого года составили 13,5 миллиарда рублей, что на 31,9% больше. В этот период было реализовано 17,1 миллиона упаковок на сумму 12,9 миллиарда рублей, что на 36% превышает показатели предыдущего года. Издание отмечает, что увеличение в денежном выражении связано с ростом цен на препараты.