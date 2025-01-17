Политолог в трёх пунктах объяснил недоверие к слитому плану Трампа об отмене санкций ради мира

Избранный президент США Дональд Трамп вряд ли станет настоящим миротворцем в вопросах урегулирования украинского конфликта, потому что сейчас он делает много декларативных заявлений, которые могут никогда не воплотиться в жизнь. Об этом сказал Life.ru политолог, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.

Я отношусь скептически к заявлениям со стороны Трампа. Скептически в том плане, что здесь важно, кто по этому поводу сказал, сам ли это Трамп сказал, или из его окружения прозвучала такая информация. Это одно обстоятельство, которое надо учитывать. Второе. Было ли сделано заявление в каком-то контексте и не вынуты ли оттуда эти слова Владимир Оленченко политолог

Третьим обстоятельством аналитик назвал тот факт, что сейчас Трамп волен делать любые заявления, поскольку они носят неофициальный характер. Слова политика можно будет воспринимать всерьёз лишь после его инаугурации 20 января, напомнил эксперт. До этого времени, по его словам, есть исключительно «информационное зондирование или апробирование». Если вы полистаете какие-то западные сайты, то найдёте там массу всяких высказываний, что теоретически мог бы сделать Трамп, пояснил политолог.

Он добавил, что мало верит в заверения Трампа о необходимости установить мир на Украине. При этом Незалежная стала раздражителем не столько между Россией и Западом, сколько между Западом и остальным миром, поэтому США придётся распутывать этот клубок, продолжил Оленченко. По его мнению, Трамп, безусловно, будет принимать какие-то меры для урегулирования украинского конфликта, но что именно он предпримет, неясно. На данный момент, признался аналитик, нет никаких воодушевляющих слов со стороны Трампа.

«Ответить на вопрос, что хочет Трамп, можно будет тогда, когда он пройдёт инаугурацию. Я думаю, что по результатам инаугурации он сделает какое-то заявление. Вот в этом заявлении и прозвучит всё. А пока это всё носит гипотетический характер. Может так, а может иначе», — подытожил собеседник Life.ru.