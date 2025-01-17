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Регион
17 января, 13:10

Эксперт заявил о росте популярности «тихих» вин в России и объяснил, почему это хорошо

Эксперт по алкоголю Черниговский указал на рост объёмов потребления вина в РФ

Всё больше россиян после увеличения продаж легального алкоголя стали отдавать предпочтение вину. Об этом заявил руководитель общественной организации «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский в эфире радио Sputnik.

«Повысились продажи тихих, игристых вин, что, на мой взгляд, во всех отношениях положительный момент, который меняет структуру потребления алкогольной продукции в РФ», — отметил эксперт.

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Он также подчеркнул, что некачественного алкоголя на прилавках российских магазинов стало гораздо меньше. Что снижает риски людей отравиться и умереть от всякой «дряни», подметил Черниговский.

Ранее россиян предупредили о повышении цен сразу на весь алкоголь с 2025 года. Минимальная стоимость водки с 1 января увеличилась на 50 рублей, достигнув 349 рублей за бутылку 0,5 литров. Коньяк подорожал до 651 рубля, а бренди — до 472. Также выросли в цене импортные вина и шампанское — в среднем они подорожали на 15-20%.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
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