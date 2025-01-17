Эксперт заявил о росте популярности «тихих» вин в России и объяснил, почему это хорошо

Всё больше россиян после увеличения продаж легального алкоголя стали отдавать предпочтение вину. Об этом заявил руководитель общественной организации «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский в эфире радио Sputnik.

«Повысились продажи тихих, игристых вин, что, на мой взгляд, во всех отношениях положительный момент, который меняет структуру потребления алкогольной продукции в РФ», — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что некачественного алкоголя на прилавках российских магазинов стало гораздо меньше. Что снижает риски людей отравиться и умереть от всякой «дряни», подметил Черниговский.