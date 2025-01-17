Слышу звон, да не знаю, где он: Врач объяснил, что такое фантомные звуки и почему они опасны
Психоаналитик Мелехин: Фантомные звуки могут возникнуть при сильном стрессе
Иногда люди могут слышать звуки, которых на самом деле нет. Это может быть жужжание спецмашины, скрип двери, звук смс. Кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин в беседе с aif.ru объяснил, почему так происходит.
По его словам, жалобы на такие фантомные звуки поступают от пациентов достаточно часто. Это говорит о том, что с психическим здоровьем человека происходит что-то не то. Чаще всего такие галлюцинации возникают при сильном стрессе, когда нервная система человека настолько перегружена, что в голове появляются шумы и звоны.
Также фантомные звуки могут говорить о посттравматическом расстройстве, добавил медик. Человек заранее готовится к чему-то плохому и может потерять контроль. Этот симптом характерен и для тревожных расстройств. Он может появляться при навязчивых мыслях, когда в голове застревает не только надоедливая мелодия, но и разные звуки.
«В целом фантомные звуки — достаточно важное диагностическое проявление. Причем не только психических, но и неврологических расстройств. И обязательно на них надо обращать внимание, а не игнорировать», — подытожил Мелехин.
Ранее Life.ru рассказывал, что после перенесённого ковида люди могут чувствовать фантомные запахи. Кого-то преследует запах аммиака, кто-то жалуется на запах тухлых огурцов. У кого-то несколько запахов накладываются друг на друга. Дело в том, что при коронавирусе могут поражаться клетки головного мозга, что приводит к появлению подобного рода последствий. Порой они сами пропадают, когда организм восстанавливается после болезнью, а иногда нормальное восприятие запахов на 100% не возвращается никогда.