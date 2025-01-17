Коуч из Москвы по быстрому снятию стресса покончила с собой на фоне стресса

В Москве нашли тело интернет-коуча и эксперта по быстрому снятию стресса. Женщина покончила с собой, сообщает Mash.

52-летняя Мария С. в соцсетях называла себя специалистом по снятию тревожности. Эксперт частенько рассказывала своим клиентам, как управлять состоянием, раскрыть творческие способности и повысить психологическую устойчивость. Мария продавала курсы и успешно проводила тренинги, но сама стояла на учёте в психдиспансере. Оказалось, что наставница долгое время не могла справиться с собственной тревожностью.

Тело коуча нашла 16 января её дочь. К моменту обнаружения помочь ей уже было невозможно.